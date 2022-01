Sri Lanka : les éléphants de la décharge

Dans la vidéo en tête de cet article, au milieu des ordures, ce troupeau d'éléphants et d'éléphanteaux est en plein repas alors qu'un peu plus loin, l'un d'eux semble à l'agonie. Sur cette décharge srilankaise, deux pachydermes sont morts ces derniers jours. D'après les autopsies, il n'y avait aucun doute sur l'origine de leur décès. "Des sacs plastiques, des emballages alimentaires et d'autres matières non digestibles étaient présents en masse dans leur estomac et dans tout leur système digestif", alerte Nihal Pushpakumara, vétérinaire, spécialiste de la faune sauvage. Ce type d'accident se multiplie depuis quelques années. Sur cette île vit la deuxième plus grande population d'éléphants d'Asie. Mais leur habitat naturel se réduit et la cohabitation avec l'homme est toujours plus difficile. "Les éléphants viennent à la décharge pour manger. S'ils ne trouvent pas de nourritures, ils viennent dans nos villages et détruisent nos plantations", regrette Kamarudeen Mohamed Rameez, habitant d'Ashraff Nagar (Sri Lanka). En 2019, 100 Srilankais ont été tués par des pachydermes et 200 éléphants abattus par l'homme, alors que c'est un animal sacré dans ce pays. "Le principal problème aujourd'hui, c'est que ces éléphants n'ont pas suffisamment de places pour vivre. Leurs habitats sont fragmentés. Le foret est rasée, découpée. Les blocs forestiers dans lesquels ils vivent sont trop petits maintenant pour accueillir des populations importantes. Donc, ils rentrent en conflit avec les activités humaines", explique Arnaud Gauffier, directeur des programmes "WWF France". Au Sri Lanka, en un siècle, la population d'éléphants a baissé de moitié. Pour les protéger, les décharges sont censées être entourées de clôtures électriques. Mais cette mesure est peu respectée. TF1 | Reportage E. Lefebvre, T. Leroy