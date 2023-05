Stade de France : 3 000 policiers et gendarmes mobilisés

Éviter tout débordement. À la moindre tension, entre supporters, la police intervient. Le match est classé "à risque", par la préfecture. Trois mille forces de l'ordre sont mobilisées, soit un policier ou gendarme pour 26 spectateurs. Unité équestre, hélicoptères, drones, du jamais-vu pour une finale de Coupe de France. L'équipe de la Brave-M, décriée lors des manifestations, est également mobilisée à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). La mission des 1 400 stadiers est de fouiller les sacs, pour ne laisser entrer aucun objet dangereux. À une heure du coup d’envoi, l'arrivée au stade se passe dans le calme. Qu’en sera-t-il à l’intérieur ? Un dispositif exceptionnel est mise en place. Des grilles hautes ont été installées dans les deux virages, pour éviter des envahissements de terrain. Emmanuel Macron ne se rendra pas sur le terrain. Le président, présent ce samedi soir, va saluer les joueurs dans les vestiaires avant la rencontre et non sur la pelouse, comme en 2022. Pour les autorités, cette finale est un vrai test, à quatre mois de l’ouverture de la Coupe du monde de rugby et à moins d'un an et demi des Jeux olympiques de Paris. TF1 | Reportage C. Abel, L. Poupon, L. Attal