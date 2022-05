Stade de France : l'organisation a-t-elle failli ?

Tout avait très mal commencé samedi soir. Avant même d'arriver au stade, des supporters étaient bloqués à la sortie des transports en commun. On a également constaté une grève dans le RER B et à la sortie de la ligne D qui dessert le stade. Y a-t-il eu alors des défauts d'organisation ? Pour entrer dans le stade, il fallait passer un premier filtrage. Mais ce n'est que plus loin que les billets sont scannés. Des milliers de personnes sans ticket valide se sont donc retrouvées coincées. Supporters ou pas, certains se sont mêlés à la foule et sont passés par-dessus les grilles sans que personne ne puisse intervenir. Débordée, à 20h40, la préfecture de police appelle dans toutes les langues à ne pas forcer l'entrée du stade. Que sait-on sur les faux billets ? En tout, 70 000 Anglais avaient été attendus à Paris alors que seuls 22 000 avaient un billet. Toutes les conditions étaient réunies pour que le marché noir batte son plein. L'événement devait initialement avoir lieu en Russie, l'Hexagone n'a eu que trois mois pour l'organiser. TF1 | Reportage M. Brossard, S. Pinatel, J. M. Bagayoko