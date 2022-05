Stade de France : qui est responsable des défaillances ?

"La nuit du chaos au stade de Farce”, “Une honte, Paris ne devrait plus organiser des événements comme celui-ci, avant d’avoir résolu ce qui n'allait pas”, conclut le Telegraph. Alors qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Les autorités avaient demandé à ce que les spectateurs rejoignent le stade le plus tôt possible, mais ils sont arrivés un peu tardivement. Y a-t-il eu du retard ? Il y a eu une grève dans le RER B et à la sortie de la ligne D qui dessert le stade. Premier goulet d’étranglement. Pourtant, les supporters semblaient avoir pris leurs précautions. Dès cinq heures et demie, soit trois heures trente avant le coup d’envoi, ils étaient déjà présents en masse, attroupés à la sortie des transports en commun. Alors, l’UEFA et la Fédération Française du Football ont-elles commis des erreurs d'organisation ? Aucune d’elles n’a souhaité nous répondre, mais nous allons tenter de comprendre. Pour entrer dans le stade, il fallait passer un premier filtrage, où les billets sont présentés aux policiers, mais ce n'est qu'au tourniquet qu’ils sont scannés. Des milliers de personnes sans ticket valide se sont donc retrouvées coincées sur le parvis. Résultat, ceux qui avaient des billets authentiques, achetés jusqu’à 700 euros, n’ont pas tous pu entrer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Brossard, C. Bouchereau, M. Debut