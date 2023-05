Stade de France : un match sous haute tension

Ils sont déjà là, policiers, gendarmes, 1 400 stadiers et même des drones. Un dispositif jamais vu pour une finale de Coupe de France. Voici les deux objets de la contestation : des cartons rouges et des sifflets, que souhaite distribuer la CGT à l'entrée du stade. Impossible, la préfecture n'autorise aucun rassemblement syndical. Quant aux sifflets, ils sont toujours interdits pour ne pas gêner l'arbitrage. Le président sera bien présent ce soir. Mais descendra-t-il sur la pelouse saluer les joueurs avant le coup d'envoi ? Selon nos informations cette année, il devrait rencontrer les finalistes hors du terrain. La coupe, elle, sera remise depuis la tribune présidentielle et non sur la pelouse, comme l'an dernier. D'autres présidents avaient fait ce choix avant lui. Une certitude, le match sera observé de près, à quatre mois de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby et à seize des JO de Paris. TF1 | Reportage C. Abel, L. Poupon