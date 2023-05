Stade de France : une finale presque comme les autres

Ce devait être le match des cartons. Sur la pelouse, il en a eu des jaunes. Mais finalement, il y avait très peu de rouges dans les tribunes pour protester contre la réforme des retraites. À la 49? minute et trois secondes, il avait eu deux timides sifflets à l’encontre du président, qui était très discret durant tout le match. Son image n’est jamais apparue sur les écrans géants du stade. Loin du public, Emmanuel Macron a salué les finalistes dans les vestiaires, et non sur la pelouse comme l’année dernière. Finalement, durant cette coupe de France, c’est Toulouse qui fait un carton en surclassant les Nantais, cinq buts à un. Au moment de la remise de la coupe, le président change ses habitudes et remet le trophée depuis la tribune, et non sur le terrain. Pour la préfecture de police, cette rencontre faisait office de test. À 16 mois des Jeux olympiques à Paris, rien n’est venu perturber l’événement. Des supporteurs fair-play, des scènes de joies autour du stade, de l’émotion dans les gradins, jusqu’à l’euphorie des vestiaires, samedi soir à Saint-Denis, c’était bien la fête du football. TF1 | Reportage C. Abel, L. Attal