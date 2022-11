Stades au Qatar : ils vont bien allumer la clim' !

Dans le stade dans la banlieue de Doha, on brasse de l’air. Ce qui a pour conséquence que les 60 000 spectateurs qui assisteront la semaine prochaine au match d’ouverture de la Coupe du monde pourraient peut-être avoir froid aux pieds, car un souffle frais devrait s’échapper des embouchures pour venir tempérer l’air. À l’origine, la climatisation avait été envisagée dans les stades qataris pour garantir leur utilisation après la Coupe du monde durant l’été, mais pas pendant le mondial. C’est ce que disait le gouvernement. Seulement sur place, on nous a dit le contraire. Le jour de notre tournage, il fait plus de 30 degrés dehors. Mais depuis le centre de contrôle dans lequel nous nous trouvons, on découvre que la climatisation fonctionne déjà dans un stade à l’Ouest de Doha, complètement vide, mais gérée à distance. Le thermomètre est entre 20,3 degrés et 21,4 en tribune. Dans la société qatarie, la climatisation n’a rien d'anormal, la chaleur l’impose, et chaque immeuble de Doha compte sur son toit de nombreux climatiseurs. Mais fallait-il vraiment rafraîchir des stades dont les toits ne seront peut-être même pas fermés durant la compétition ? TF1 | Reportage S. Millanvoye, N. Clerc