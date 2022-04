Stades climatisés : le Qatar essaie de verdir son image

Avec ses villes ultra-modernes au milieu du désert, le petit émirat, grand comme l'Île-de-France, détient un triste record. Aucun pays au monde ne rejette plus de CO2 par personne dans l'atmosphère, 37 tonnes par habitant en 2017. Et ce chiffre ne devrait pas baisser avec la coupe du monde. Car dans les stades, un système de climatisation géant a été installé. Il permet à l'air conditionné de circuler partout dans le stade. Cela n'a rien d'écologique. Mais les autorités affirment que des panneaux solaires alimentent ce système. En revanche, il est difficile de savoir dans quelle proportion. La compétition se jouera en novembre et en décembre, au moment où les températures avoisinent tout de même les 25 °C la nuit. Par une simple manipulation informatique, des ingénieurs du centre de sécurité du Mondial contrôlent la climatisation dans tous les stades. Malgré ces innovations, très consommatrices en énergie, le Qatar promet un bilan neutre pour la compétition. Pour y arriver, le pays a construit huit stades, proche les uns des autres, à peine 70 km entre les deux plus éloignés. De quoi inciter les centaines de milliers de supporter attendus à se déplacer dans ce métro flambant neuf électrique et autonome. Après le tournoi, certains stades seront démontés pour être construits ailleurs. Tel est le cas d'une enceinte réalisée à partir de 974 conteneurs maritimes recyclés. Après notre visite, des journalistes du monde entier ont été conviés pour découvrir ce gage de développement durable. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, D. Pires