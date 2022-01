Stades et spectacles : des jauges incohérentes ?

Le théâtre du Casino de Paris a fait le plein vendredi soir. En intérieur, la jauge maximum est de 2 000 personnes assises que ce soit dans un petit théâtre ou un immense Zénith. Ils étaient dans ce théâtre 1 500, épaule contre épaule, très loin des règles de distanciation. "Tant que je peux, tant que je suis dans les clous, je vais continuer à tourner. On va continuer à proposer des spectacles. On va continuer à faire notre métier. Mon urgence, c'est de conserver mon équipe, les compétences et de rester ouvert le plus longtemps possible", affirme Frédéric Jérôme, directeur du Casino de Paris et des Folies Bergères. Une situation qui n'a pas effrayé non plus les spectateurs. "Je ne vois pas dans quelle mesure, c'est risqué. Tout le monde a son pass sanitaire et tracé", abonde l'un d'eux. En extérieur, la règle est de 5 000 personnes maximum. Une règle trop générale, interprétée parfois jusqu'à l'absurde, comme mardi soir à Lens où les supporters étaient agglutinés au Stade Bollaert-Delelis. Une image qui n' a pas plus à la ministre des Sports. "Je vous saurai gré de veiller à ce que la mise en oeuvre de ces jauges dans les enceintes sportives s'accompagne du respect d'une distanciation physique entre les spectateurs", déclare Roxana Maracineanu. Un message bien reçu à Metz. Dimanche après-midi, les 5 000 spectateurs ont été bien dispersés dans les quatre tribunes que compte l'enceinte. Il s'agit d'une question de bon sens et de santé publique, explique la directrice du club, Hélène Schrub, rencontrée la veille. Le club va perdre 90% de sa recette. Pour s'en sortir, les dirigeants de stade et de grandes salles de spectacle demandent au gouvernement que ces jauges soient proportionnelles à la capacité d'accueil, surtout si cette mesure devait être reconduite après le 24 janvier, date annoncée de la fin des jauges. TF1 | Reportage C. Abel, L. Delsol, A. Ponsar