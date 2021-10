Stages dédiés aux champignons : savourer les trésors de l'automne en toute sécurité

Leurs petits chapeaux sortent de terre en une seule nuit. Depuis quelques jours, c'est un festival de couleur dans la forêt ardéchoise. Jacky, Patrice ou Christine viennent de toute la France pour découvrir les champignons. Ancien chimiste passionné de mycologie, Félix Larcher organise des stages pour apprendre l'art de la cueillette, savoir les identifier et éviter les intoxications. Il présente l'amanite phalloïde, le champignon mortel par excellence. À Saint-Bonnet-le-Froid, l'école de cuisine du chef Régis Marcon organise tout l'automne des cours dédiés aux champignons. Le stage dure trois jours et coûte environ 200 euros y compris l'hébergement pour les cueillir ou bien les cuisiner. Sur la vidéo en tête de cet article, le chef montre deux sortes de chanterelles dont l'une est un Hygrocybe rouge ponceau. C'est son préféré, car à la cuisson, il garde encore sa couleur. Régis Marcon préconise de faire attention et d'aller voir des spécialistes, souvent des pharmaciens, si on ne savait pas reconnaître un champignon. Comment les laver ? Faut-il les blanchir ? Quelles sont les techniques de cuisson ? La demande est telle que des participants sont encore dans des listes d'attente. Ces stages sont de plus en plus nombreux pour savourer les trésors de l'automne en toute sécurité.