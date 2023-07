Stages rugby enfants : la relève est assurée !

Il y a encore une semaine, les stagiaires se connaissaient à peine. Aujourd’hui, ils ont du mal à se dire au revoir. Âgés de neuf à douze ans, ils viennent de vivre, comme les professionnels, une semaine de stage de rugby au bord de l’océan. Et ce dimanche matin, c’est rugby sur la plage. Ils ont même pu affronter leurs aînés dans le match choc face aux éducateurs. Victoire des anciens, mais les jeunes originaires du Bigorre sont de bons joueurs. Ils sont bien plus vifs au moment de se jeter à l’eau. La semaine coûte 390 euros avec du surf, du rugby, de la baignade. Les enfants sont infatigables. Après le déjeuner, c'est un petit moment de calme, enfin presque. Au programme, la Coupe du Monde de Rugby des moins de vingt ans avant de chausser les crampons. Ils rêvent tous de jouer un jour à la Coupe du Monde. Certains ont déjà un nom prometteur, à l’exemple d’Antoine Dupont. Comme lui, la star des Bleus a fait le même stage quand il était enfant. La relève est assurée. En attendant, le XV de France peut compter sur ses plus fervents supporters. TF1 | Reportage C. Abel, L. Gorgibus