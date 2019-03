Stan, le voiturierStan, le robot qui gare votre voiture

Il est actuellement testé par l’aéroport de Lyon. Stan est un robot qui gare les véhicules des voyageurs. Ultra-pérformant, ce système permet de gagner 50% d’espace, jusqu’à 2 000 places en plus, et de limiter la circulation des voitures. Une innovation tricolore encore unique au monde, qui devrait bientôt faire office de voiturier dans d’autres aéroports. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.