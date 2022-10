Star Academy : retour au château !

Un retour et des flash-back. La Star Academy, un télé-crochet, ses coulisses, sa vie de château et ses graines de star. Chaque samedi, l'émission est suivie par plus de dix millions de téléspectateurs. Karima Charni était candidate de la saison quatre au côté de Grégory Lemarchal, il y a déjà 18 ans. Elle est actuellement journaliste et c’est elle qui présentera la deuxième partie de soirée. C’est forcément un honneur. La célèbre école de musique rouvre donc ses portes dans un château remis au goût du jour. Des couleurs plus cosy, mais un règlement toujours aussi rude. Karima nous montre "l’être" le plus détesté de l’Academy : le téléphone. Aucune autre connexion tolérée pour les treize candidats âgés de 18 à 28 ans. Aucun accès à Internet, un couvre-feu à minuit... Bref, toutes les conditions pour se concentrer, comme leurs aînés en leur temps, sur la musique. Rendez-vous donc ce samedi soir pour ce qui sera le premier épisode de la dixième saison de la Star Academy. TF1 | Reportage S. Pïnatel, J. Chubilleau