Star des réseaux sociaux : le cantinier roi de l'anti-gaspi

Dans un lycée des Deux-Sèvres, il n’y a pas que les élèves qui sont accros à leur téléphone. Guillaume, le cantinier, est un adepte des réseaux sociaux. Depuis le confinement, il filme son quotidien en cuisine, avec humour. Et en effet, certaines de ses vidéos dépassent les six millions de vues sur TikTok. Le ton est léger, mais le propos sérieux, lutter contre la malbouffe et le gaspillage alimentaire. Ça fait rire les élèves, et le message passe. Il vise zéro gaspi et zéro déchets, puisque les restes sont recyclés en compost. Le cantinier milite aussi pour les circuits courts. À seulement dix minutes de route du lycée, une fois par semaine, Guillaume se fournit en lait bio dans une ferme familiale. Si Christian, l’éleveur, semble moins à l’aise avec les réseaux sociaux, il y trouve son compte. En vendant directement le lait au lycée. Le lendemain au menu, des panna cotta, avec le lait bio en dessert. À 11h30, les premiers élèves arrivent. Pour l’épauler, il a créé une brigade anti-gaspi. Des élèves bénévoles encouragent les autres lycéens à faire plus attention, chiffre à l’appui. TF1 | Reportage H. despatureaux, J.Y Mey