Star du basket américain : Rudy Gobert, millionnaire discret

Il porte le numéro 27 du Utah Jazz. C'est le chouchou du public de Salt Lake City. Ses 2m16 de haut et ses 2m36 d'envergure et son sens du jeu en font le cauchemar des attaques adverses. Le Français a même été élu trois fois meilleur défenseur de l'année. Cette ferveur du public et ce statut en NBA ne sont pas le fruit du hasard. C'est aussi le résultat d'un gros travail. Rudy Gobert transpire à l'entraînement avec son équipe ou chez lui, sur un terrain qu'il a fait construire spécialement adossé à sa maison. Il s'y entraîne avec des méthodes parfois peu banales et un coach personnel spécialiste de la neuroscience du mouvement. Sérieux, rigoureux, concentré, chacun de ses entraînements termine dans un bain à dix degrés de quatre minutes pour récupérer. Son travail a été récompensé d'un contrat XXL avec l'Utah Jazz. Il s'élève à 205 millions de dollars sur cinq ans, soit 180 millions d'euros. Il est désormais le sportif français le mieux payé au monde, devant les footballeurs. Pourtant, tout le monde le confirme, Rudy Gobert n'est pas un homme d'excès. À l'aise dans les montagnes qui entourent sa maison et enserrent la ville, il compte bientôt récolter d'autres médailles avec les Bleus et surtout un titre de champion NBA. T F1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard.