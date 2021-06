Star loin de chez lui : Fabien, adulé en Corée

Franchement, vous ne trouveriez pas cela grisant de devenir une star à 9 000 kilomètres de chez vous ? Fabien Yoon est l’un des Français les plus connus de la Corée du Sud. Acteur de pubs et surtout de dramas, les séries télés locales. Il a d’abord fait du Taekwondo, dès ses cinq ans, en région parisienne. Fabien est actuellement ceinture noire, cinquième dan. À travers l’art martial, c’est la Corée qu’il a découvert. Après des études de commerce, il arrive à Séoul. C’était il y a une décennie. Il a actuellement 32 ans, maîtrise la langue et est totalement intégré, imprégné. Selfies tous les cinq mètres, il est devenu célèbre soudain avec des rôles dans deux films, de nombreuses publicités et une trentaine de séries dont certaines très populaires. Vedette en Corée, moins reconnu dans son pays natal. Quoique, soyons honnête, pendant notre tournage à paris, juste avant la pandémie, Fabien a rapidement été repéré par des touristes coréens. Il revient voir sa famille, une à deux fois par an, attaché à l’Hexagone et à la Corée. Fabien est devenu un trait d’union entre les deux. Il aide les entreprises à s’implanter et bénévolement, organise des visites en Français dans le musée national d’histoire contemporaine de la Corée à Séoul. Forcément, cela attire la télé locale. Transmettre et trouver sa place.