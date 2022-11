Starmania : le retour événement

“Les uns contre les autres” ou encore “Le blues du businessman” ont été écrits il y a 43 ans par Michel Berger et Luc Plamondon. À l’époque, à l’affiche de Starmania, on pouvait trouver France Gall et Daniel Balavoine. La version 2022, avec ses 500 lumières, sa centaine de costumes et sa trentaine de chanteurs et danseurs, continue de surprendre. “C’est absolument magique, le jeu de lumière, les écrans, c’est vraiment très très beau”, se confie une spectatrice. Le projet de cette réédition a été lancé il y a trois ans. Aujourd’hui, le spectacle dure près de trois heures. Il a nécessité des mois de préparation. "Ça fait six mois que, tous les jours, on peaufine des détails et des détails. C’est titanesque”, explique Victor le Masne, directeur musical du Starmania 2022. Genre, terrorisme, écologie, près d’un demi-siècle après, on est surpris par un la fraîcheur et la modernité des thèmes. “Starmania est une œuvre qui parle de notre anxiété pour le futur. Donc, tant qu’il y aura un futur sur cette planète, qu’il y aura des humains sur cette planète, Starmania continuera de parler au cœur des gens”, souligne Thomas Jolly, metteur en scène. Des dizaines de milliers de places ont déjà été vendues. Le spectacle se joue à Paris jusqu’à fin janvier, il sera ensuite en tournée. TF1 | Reportage C. Casanova, K. Bétun