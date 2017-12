"Stars 80, la suite" est au cinéma depuis le 6 décembre

"Stars 80", un film qui a connu la gloire en 2012 avec deux millions d'entrées, a sorti un second opus. "Stars 80, la suite" relate l'histoire de deux compères qui avaient un pari fou de remettre sur scène d'anciennes gloires de la chanson française. Dans ce deuxième volet, le réalisateur n'a pas manqué d'ajouter quelques scènes cultes du cinéma. Le film est sorti en salles depuis le mercredi 6 décembre. L'ambiance potache et l'humour sont au rendez-vous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.