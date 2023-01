Stars de l'hiver : shorts, t-shirts et lunettes de soleil

Non, ce ne sont pas des images d'archives de l'été dernier, mais bien Biarritz ce premier janvier 2023. Ici, pas de manteaux, ni gants, ni écharpes, les accessoires d'hiver ont été remplacés plus vite que prévu. Grand nombre de gens sont en short et tee-shirt. Le glacier lui aussi, semble avoir perdu la notion du temps. Ghislaine Darrigues, vendeuse de glaces dans les Pyrénées-Atlantiques, reçoit toujours autant de clients. "C'est la première année où l'on mange une glace en janvier. On est ravi, c'est un temps idéal", lance l'un d'eux. On voit des sourires et aussi de l'inquiétude, face à des températures toujours plus hautes. À 22 degrés cet après-midi, mais il faisait déjà quatorze degrés à huit heures du matin. Du haut de la dune du Pilat, les couche-tard ont profité du spectacle. Guillaume en a fait une tradition, pour commencer l'année en douceur. C'est la troisième année consécutive qu'il y assiste un lever du soleil. Comme lui, ils sont nombreux à s'être baignés aujourd'hui, avant une baisse des températures à partir de demain dans le Sud-Ouest. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Sebire