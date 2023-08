Station balnéaire : tenue correcte exigée !

La tenue correcte exigée dans le centre-ville de la Grande-Motte n'est pas toujours très bien portée. Vous risquez une amende de 150 euros exactement, si vous portez un maillot de bain en dehors de la plage. Elle n'était que de 35 euros l'an dernier. Selon une personne qu'on a interrogée, cela ne devrait pas déranger, car en France, on a toujours fait ça. "C'est la liberté en vacances", ajoute-t-elle. D'autre trouve, par contre, que si on ne met pas une limite, cela risque d'aller loin. Le débat est lancé et certains sont un peu perdus. Pourtant, l'interdiction ne date pas d'hier. En 1989 déjà, le reporter David Pujadas, avait tenté l'expérience à Sainte-Maxime, dans le Var. En se baladant vêtu d'un simple maillot de bain, un policier l'a prié de mettre quelque chose sur le dos pour paraître plus décent. Certains espèrent surtout, 34 ans plus tard, ne pas se faire attraper. Le comportement des gens exaspère les commerçants de la commune. Depuis le début de l'été, une dizaine de contraventions a été dressées. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia