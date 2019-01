Station de Serre Chevalier : la face cachée de l'hiver

À la station de Serre Chevalier, dans les Hautes-Alpes, les activités se poursuivent jusqu'à la tombée de la nuit. À partir de là, un autre ballet commence. Les dameuses vont lisser les 240 kilomètres de pistes, certains animateurs commencent à guider les vacanciers et des randonnées en motoneige sont même organisées. Au Royal, les touristes dansent sur une ambiance survoltée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.