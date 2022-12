Station de ski : un démarrage à l'économie

Ces vacanciers chaussent leurs skis et découvrent les premiers changements. Cette année, les remontées mécaniques sont plus lentes. À Piau Engaly, le prix de l’électricité a été multiplié par cinq depuis l’année dernière. Concrètement, ralentir ce télésiège permet d'économiser plus de 300 euros chaque jour, et la mesure est presque indolore pour les skieurs. De plus, ces remontées tourneront plus vite pendant les vacances. Les agents peuvent régler la vitesse en direct en fonction de l’affluence. Par ailleurs, la station des Pyrénées s’est fixé l'objectif de réduire sa consommation électrique de 10%. Elle s’est équipée de canaux à neige plus performants, et ces derniers devraient permettre d’économiser 17 000 euros sur la saison. Ils ne tourneront que la nuit, quand l’énergie coûtera deux fois moins cher. Moderniser les équipements, mais aussi les bâtiments... La station prévoit de refaire l’isolation. En attendant elle a baissée les températures. Pour compenser en partie le coup de l’énergie, le prix des forfaits a augmenté d'un euro cette année. TF1 | Reportage M. Chaize, M, Larradet