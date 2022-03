Stationnement en ville : la stratégie du prix

Nous sommes partis d'un constat. Prendre sa voiture, stationner sans se ruiner dans le centre de la plupart des grandes métropoles, est de plus en plus compliqué. Dans de nombreuses villes, comme c'est le cas à Bordeaux, une voiture sur dix en circulation est à la recherche d'une place pour se garer. Dans l'hyper-centre, le nombre de places disponibles est de plus en plus rare. Une piste cyclable a par exemple remplacé une vingtaine de stationnements pour les voitures. La rue ou le parking ouvragé, question budget, où vaut-il mieux se garer ? En plein centre, sous terre, pour 30 minutes, il faudra débourser 1,40 euro. Mais si par chance, vous trouvez une place libre sur la voirie, restez 30 minutes, c'est 1,30 euro, 10 centimes de moins que dans le parking. Nous avons étudié les tarifs au tour de la place de la Victoire. Deux zones, une verte résidentielle, une heure de stationnement est à 1,80 euro. Une rouge plus commerçante, une heure coûte 2,50 euros. Entre les deux, un parking vaut 2,80 euros. C'est à partir de 3 heures que tout se complique, car le prix du stationnement n'est pas linéaire. Trois heures dans la rue, 10 euros, dans un parking, 8 euros. Comme partout, la municipalité fixe les prix. Et A Bordeaux, ville dirigée par un écologiste, elle s'en sert comme d'un levier. De Londres à Oslo, en passant par Strasbourg ou Bordeaux, de nombreuses villes limitent les places de stationnement en voirie pour des centres plus agréables rendus aux vélos et aux piétons. Reste au pouvoir public à maîtriser les prix des parkings privés souterrains pour les rendre attractifs. TF1 | Reportage N. Braem, N. Forestier