Stationnement payant : ruée sur les scooters électriques

William s'est décidé ce samedi matin. Fini le vieux scooter à essence, il veut acheter un deux-roues électrique pour éviter le stationnement payant. Il n'est pas le seul client. Ce concessionnaire est débordé. En temps normal, il vend un scooter électrique par jour, ce matin, il en a écoulé quatre en deux heures. La mairie de Paris n'est pas la seule responsable de ce boom. Les petits scooters de ville ont gagné en autonomie. Et les batteries se rechargent aujourd'hui facilement, seulement en quatre heures. Quant au prix, il a baissé, entre 1 500 et 5 000 euros pour un 50 centimètres cube. Et il y a des aides en fonction du modèle, de votre lieu d'habitation. Elles varient beaucoup. Par exemple, un particulier à Paris peut compter sur une enveloppe de 500 euros tandis qu'un professionnel peut toucher jusqu'à 2 000 euros. Depuis 2019, les ventes des scooters électriques sont en hausse en Europe, plus de 22 % en 2021. Mais cela concerne essentiellement les petits modèles. La version électrique à moteur puissant avec une autonomie suffisante reste un peu chère. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. TF1 | Reportage S. De Vaissière, G. Vuitton