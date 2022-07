Stations balnéaires : les gendarmes ne ferment pas l’œil

Pendant l'année scolaire, Océane est étudiante en droit à Nantes. Mais cet été, elle vient épauler les gendarmes de Carnac en tant que réserviste. Elle fait partie des 102 personnels qui viennent renforcer les effectifs de la gendarmerie du Morbihan. Des réservistes, des gendarmes venus d'autres unités et des gendarmes mobiles pour assurer dès 22 heures des contrôles d'alcoolémie ainsi que de stupéfiants. Ils se chargent également de verbaliser les conducteurs de scooters sans papiers et aussi les cyclistes sans lumière. A minuit passé, les gendarmes se font plus visibles. Jusqu'à neuf patrouilles au lieu de trois l'hiver. Ils se relayent devant les bars de nuit. Les dérapages de l'alcool commencent. Une riveraine a reçu la visite inopinée d'une voiture dans son jardin. Le conducteur a pris la fuite. Il est introuvable. Déjà, les gendarmes sont appelés sur un autre signalement. Un jeune a reçu des coups au visage devant un bar. Et c'est grâce à des réservistes juste en patrouille à côté que l'auteur présumé de l'agression est intercepté. TF1 | Reportage J. Devambez, M. Merle