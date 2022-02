Stations de ski : le retour en fanfare

Sur les fronts de neige, c'est la foule des grands jours, et même des grandes saisons. Pour Lilian, le photographe, Etienne et Marc, les cochers, et surtout, pour Roger, le moniteur, cela ressemble à une rentrée des classes dont ils se souviendront. C'est la meilleure depuis 20 ans. Il a même dû refuser des clients. "C'est un grand bonheur de se retrouver avec du monde et de la bonne neige", lance-t-il. Des stations remplies à 85%, c'est mieux qu'avant le Covid il y a trois ans, grâce notamment aux réservations de dernière minute. Les garagistes et les artisans revivent eux aussi. C'est le cas de Jenifer Goitre, femme de ménage, et ses dizaines d'appartements à nettoyer. "On a l'impression de revenir un peu au monde d'avant. Tout le monde revient et ça fait vraiment plaisir", se réjouit-elle. Et quand les hôtels sont pleins, Didier Mestre peut faire tourner les machines. Dans sa blanchisserie, il ne va pas compter ses heures. Stéphane, lui, retrouve une partie de sa clientèle britannique dans son taxi. Son activité avait chuté de 70% l'hiver dernier. Le voilà fin prêt, comme les autres, à remonter la pente. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel