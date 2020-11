Stations de ski : les saisonniers entre colère et incompréhension

Remontée mécanique, sécurité des pistes, bars, restaurants... Comme toutes les stations françaises, celle des Coches ne vit et ne fonctionne que grâce aux saisonniers. Quatre mois de travail durant l'hiver, qui représente parfois l'essentiel des revenus de ces professionnels. Nathalie Benoît possède quatre magasins dans la station et fait travailler plusieurs saisonniers. Même si elle est autorisée à ouvrir, l'impossibilité de skier va tous les pénaliser, notamment pour la location du matériel. Un commerce fermé durant les vacances de Noël, c'est entre 25 et 30% de perte sèche sur une saison de ski de quatre mois. Les Saveurs d'Alpages Montchavin, un magasin du produit du terroir s'attend au même perte. Il est tenu par la compagne de Christophe Broche, éleveur de vache laitière dans la vallée et moniteur de ski pendant l'hiver. Avec ses deux autres activités, le couple parvient à doubler ses revenus durant l'hiver. Mais cette année 2020, comme tout les moniteurs, Christophe commencera la saison sans le moindre revenu de l'école du ski français. Quant à son exploitation, il s'attent à la voir souffrir, comme lors du premier confinement. Le gouvernement a annoncé hier une aide de 900 euros par mois pendant quatre mois pour les travailleurs saisonniers les plus précaires. Mais dans les stations, les conditions pour en bénéficier sont jugés bien trop restrictives.