Stations enneigées : frustration des professionnels de la montagne

Première neige de la saison dans la vallée du Briançonnais. L'or blanc tombe dans les Alpes depuis deux jours. C'est par cette météo idéale que la station de Montgenèvre aurait dû ouvrir ses pistes aux skieurs dès ce samedi. "Il devrait y avoir 20 000 skieurs et 160 personnes qui travaillent pour l'exploitation du domaine skiable". "Là, c'est vide", constate Daniel Garcin, directeur général des remontées mécaniques. Pas d'activité en décembre, c'est entre deux et trois millions d'euros de chiffre d'affaires qui s'envole. Lorsque le domaine est à l'arrêt, le village l'est aussi. Il n'y avait presque personne dans les rues. En voyant la météo, quelques loueurs ont choisi d'ouvrir, mais aucun client n'a franchi leurs portes. Dans la vallée d'à côté, les dameuses préparent les pistes de ski nordique. Pas question de n'avoir rien à offrir aux clients qui viendront profiter des chutes de neige pendant les fêtes. Mais cela ne sera pas suffisant pour sauver le début de saison. Les professionnels de la montagne sont très inquiets pour la suite.