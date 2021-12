Stations : la neige qui redonne le moral

Premier flocon, premier visiteur, c'est l'euphorie pour toute l'équipe de la station de ski de Super-Besse dans le Puy-de-Dôme, à commencer par le directeur. Il espère une réouverte d'ici 15 jours. Un coup de chance avec un thermomètre affichant moins 5°C, la fabrication de neige de culture vient de commencer. L'arrivée de la neige a permis à Jacques, loueur de matériels d'ouvrir son magasin dès ce samedi et de faire ses premières ventes de ski. Même soulagement chez Antoine, gérant d'un restaurant, ravi d'accueillir les quelques promeneurs qui ont bravé la tempête. Cette saison, le pass sanitaire sera obligatoire pour prendre les remontées mécaniques. Il sera enregistré directement sur votre forfait. Le logiciel n'ouvrira les portes sur les remontées mécaniques que si le pass sanitaire et le forfait sont valides. Pour l'instant, 52% des hébergements de la station sont réservés pour les vacances de Noël. Les chutes de neige des prochains jours devraient convaincre les retardataires. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive