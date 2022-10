Stations-services : à chacun sa stratégie pour faire le plein

Ce vendredi après-midi, on assiste à une scène d'embouteillage à Lille, et c'est pareil depuis cinq jours. Cette aide-soignante travaille ce week-end. Elle remplit son véhicule pour se rassurer. Partout, on constate la même peur face aux pénuries de carburant. C'était encore le cas à 100 km de là, dans la Somme. Cette station de Doullens est la seule ouverte de la commune. Certains ont compris qu'il y avait plus de chance de trouver du carburant sur l'autoroute. Mais elles sont remplies en priorité car elles sont éloignées les unes des autres. Quelques-unes sont mémé réquisitionnées pour les professionnels. Nous avançons dans la Métropole lilloise. Ce retraité part en week-end au bord de la mer. Mais il remplit son réservoir à moitié pour en laisser aux autres. Si tout le monde s'obstine à faire le plein pour ne pas rouler, cela crée des tensions. Ce chauffeur conduit des personnes à mobilité réduite. Il conteste le comportement des autres automobilistes. Cette crise intervient en pleine montée des prix après plusieurs mois de baisse. Dans cette station par exemple, le diesel a augmenté de 20 centimes en deux semaines. Et les prix devraient encore grimper car les pays exportateurs de pétrole ont annoncé réduire leur production. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez