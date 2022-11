Statues antiques : intactes après 2 000 ans dans la boue

Avec précaution, les archéologues dégagent une statuette. Il leur a fallu plus de quatre heures pour l'extraire de la boue à mains nues. Ils peuvent enfin découvrir ce qu'elle représente, un jeune garçon merveilleux. L'émotion est immense. L'équipe vient de resurgir 24 statuettes de bronze antiques vieilles de plus de 2 000 ans. Des têtes de divinité à taille humaine, des parties de corps déposées comme ex-voto, des statues en excellent état de conservation... Cette découverte est vraiment exceptionnelle. Avec le plus grand soin, elles sont désormais nettoyées et étudiées en laboratoire. Le site archéologique se trouve à San Casciano Dei Bagni. Deux archéologues suivent les fouilles depuis 2019, lorsque le lieu n'était encore qu'un potager. Pour Emanuele Mariotti, les statues sont d'époque Étrusques. Ils les ont trouvées au centre d'une grande vasque aujourd'hui remplie d'eau. Dans la vidéo en tête de cet article, nous vous montrons l'entrée du sanctuaire édifié par les Étrusques, un peuple qui a précédé les Romains. Au quatrième siècle, le site a été condamné. Les colonnes ont été abattues et déposées au-dessus du bassin comme un couvercle. Cela explique le bon état de conservation du bronze, dû aussi en grande partie à la propreté de l'eau qui s'écoule à 41°C. Très peu de statues en bronze sont connues. Elles ont été perdues, dispersées ou fondues au fil des siècles. Ces rares découvertes devraient retourner à San Casciano Dei Bagni où un musée leur sera attribué. TF1 | Reportage L. Malnoy, L. Giuly