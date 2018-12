Le statut d'auto-entrepreneurs : dix ans après

Le nombre de personnes qui utilisent le statut d'auto-entrepreneur a augmenté de 28% en 2018. Pour un complément de revenu ou un travail à plein temps, ils sont plus d'un million chez nous à avoir choisi cette activité. En 2017, 150 000 personnes ont quitté ce statut en 2017. En 2019, ce dispositif va évoluer. Certains pourront prétendre à des indemnités de la Sécurité sociale et de Pôle emploi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.