"Stillwater" : l'acteur américain Matt Damon sur le vieux port

Matt Damon a tenu à présenter lui-même le film à Marseille pour remercier l'équipe de tournage française. "Je voudrais vous dire merci. Vous avez été formidables, et j'espère que vous êtes aussi fiers que moi du film. C'est l'une de mes meilleures expériences de tournage et c'est grâce à vous. Merci". Pour "Stillwater", Matt Damon a passé deux mois dans la cité phocéenne. Il joue le rôle d'un Américain qui cherche à innocenter sa fille, incarcérée pour meurtre. L'acteur s'est apparemment fondu dans le décor, à l'aise dans les quartiers chics comme dans les endroits populaires de la ville. Certains figurants en témoignent dans la vidéo en tête de cet article. L'acteur a un souvenir fort : le match de football au stade Vélodrome. Au côté de Matt Damon, deux actrices françaises, Camille Cottin et la jeune Lilou légèrement impressionnée par la star. "Stillwater" est l'histoire du combat d'un père, mais c'est aussi une déclaration d'amour à Marseille, l'une des villes qui accueillent le grand nombre de tournages en France.