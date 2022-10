Stock-cars : carambolages en famille

Imaginer une course, presque sans limite. C'est comme des autos tamponneuses grandeur nature. Le Stock-cars est un défouloir, mais aussi un spectacle. Sur un circuit au milieu des champs, il y a plus d'un millier de spectateurs dans ce village d'Isère. Les courses durent quatre minutes, 50 km/heure maximum et à chaque fois tous attendent le carambolage. Le Stock-cars vient des États-Unis. Ce n'est pas un rallye élitiste ou une débauche de moyen, mais juste une course populaire et accessible. Dans ce circuit, les voitures arrivent ici cabossées et repartent, très cabossées. Évidemment, ces courses polluent, mais moins que les compétitions professionnelles, nous affirment les organisateurs. Un accident vient de se produire, mais heureusement, il n'y a pas eu de blessé. Pour limiter les risques, un jeune pilote a métamorphosé sa monture en y installant des arceaux de sécurité. La France compte actuellement 60 clubs de Stock-cars et 4 900 licenciés dans l'Ain, la Lozère, le Jura. C'est une passion du dimanche, loin des grandes villes. TF1 | Reportage Q. Fichet, S. Agi, A. Cerrone