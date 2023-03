Stocker l’électricité, une solution pour mieux gérer l’énergie

En service depuis un mois, le système est connecté au réseau de transport d’électricité belge. Cette centrale de stockage a coûté 33 millions d’euros. Elle ne produit pas d’électricité, mais sert à mieux réguler celles déjà en circulation. La nuit, une partie de l’énergie qui est perdue est désormais stockée dans ces batteries. Et c’est seulement le lendemain que cette énergie est déstockée pour alimenter les foyers et ainsi réguler les pics de consommation. Aujourd'hui, les batteries sont chargées puis déchargées environ une fois par jour, mais si elle n’est pas utilisée, l’électricité peut rester stocké à l’intérieur plusieurs mois. Avant cette centrale, les pics de consommations étaient compensés par un réservoir de kérosène bien plus polluant. Grâce à ces batteries, l’énergie produite sera mieux exploitée. Ces batteries existent aussi dans l'Hexagone, mais sont bien moins puissantes. À l’échelle des territoires, il en faudrait plus de 200 comme celle de la Belgique pour diviser par deux les gaz à effet de serre. Reportage > TF1 | Reportage M. Debut, B. Agirbas