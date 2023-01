Stocks de munitions : les industriels attendent les commandes

Une fois chargé de poudre, ce tube est indispensable au fonctionnement du Canon Caesar. C'est lui qui donne toute sa puissance à l'obus et le propulse à 40 kilomètres. Mais contre toute attente dans cette poudrerie, la cadence de production n'a pas changé depuis le début de la guerre en Ukraine. Pourtant, tout est prêt. Les recrutements, les roulements supplémentaires la nuit et le week-end. À 700 kilomètres de là, c'est le même constat chez ce spécialiste de l'acier. Leur châssis équipe notamment des véhicules blindés. Ce ne sera pas simple de se préparer à produire plus vite, surtout quand les soudeurs sont quasi introuvables sur le marché du travail. Pourquoi ces nouvelles commandes tardent -elles ? Les industriels sont pourtant en alerte depuis le début de la guerre en Ukraine. La pression pour se réarmer serait donc moins forte ? Comment transformer l'armée ? Le gouvernement y réfléchit encore. Il faudra répartir le budget entre moderniser l'arme nucléaire, investir dans le cyber, le spatial et se préparer aux rivalités de demain TF1 | Reportage E. Lefebvre, S. Maloiseaux, J.F. Drouillet