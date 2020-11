Stocks de nourriture : des restaurateurs se montrent solidaires

Des œufs, des agrumes, de la viande,... Au total, 80 kilos de denrées alimentaires restent sur les bras de ce restaurateur marseillais. Impensable pour lui de jeter ces aliments. Ce gérant a décidé d'offrir à chacun de ses employés un panier pour cuisiner à la maison. De quoi tenir une semaine. À 700 km de là, ce restaurateur parisien a choisi une autre option : faire don de ses stocks à une association. Djaffar Djaballah, chauffeur Phénix, se rendra dans une centaine de restaurants de la capitale ce week-end. C'est lui qui achemine les dons dans neuf associations. Sur place, il y a forcément plus de travail que d'habitude. Les familles sont prêtes à recevoir leur panier comme chaque semaine. Aujourd'hui grâce aux restaurateurs, les colis sont bien garnis. Des actions de générosité de restaurateurs résignés. Ils sont 170 000 à avoir tiré le rideau hier soir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.