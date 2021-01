Stocks trop abondants : les magasins contraints à la braderie

Un magasin de sport à Paris n'a jamais eu autant de stocks à écouler. Alors, en rayon, depuis une semaine, c'est déjà les soldes avant l'heure, plus de 300 produits remisés. "Typiquement, le maillot d'entraînement du PSG est à vente privée à moins 30%. C'est exceptionnel, c'est clairement des produits qu'on ne touche pas vraiment en temps normal", nous confie Benjamin Robinet, le directeur marketing de "Go Sport". Cette année, les bonnes affaires sont aussi au rayon sport d'hiver. "Avec la fermeture des stations de ski, on a certains stocks. Et donc, on les propose avec des remises super intéressantes dès maintenant", renchérit-il. Le seul impératif légal est de ne pas vendre en perte en dehors des soldes, mais les enseignes affichent déjà des promotions record. Vêtements, décoration, électroménager, en magasin ou sur Internet, c'est à celui qui dégainera le bon plan en premier. Fermé pendant deux mois lors du confinement, une commerçante a perdu 40% de son chiffre d'affaires. Mais face à la concurrence, la gérante est obligée de faire des promotions pour fidéliser sa clientèle.