Strasbourg épargné par le couvre-feu

Dans le pays, 1 700 communes sont concernées par le couvre-feu. Mais la ville de Strasbourg (Bas-Rhin), elle, a bel et bien été épargnée. Là-bas, les soirées continuent. Comme chaque week-end, les rues sont aussi bien animées. Sur le quai des Bateliers, un lieu très prisé des étudiants, on profite de la nuit. En outre, les restrictions ailleurs dans l'Hexagone n'ont pas coupé l'envie de se retrouver. Encore du monde dans les bars passé minuit, mais la plupart restent vigilants. D'autres sont, par contre, moins appliqués. Dans la rue, le masque obligatoire est parfois oublié. À Strasbourg, le taux d'incidence a doublé en une semaine. Donc, beaucoup comptent bien s'amuser car peut-être que dans deux ou trois semaines, ils n'auront plus le droit d'en profiter. Dans la ville, les bars et restaurants resteront ouverts les prochains soirs, mais doivent renforcer leurs mesures.