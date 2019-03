Strasbourg : une stèle commémorative profanée

À Strasbourg, la stèle marquant l'emplacement d'une synagogue dynamitée par les nazis a été vandalisée la nuit du vendredi au samedi 2 mars 2019. Un acte qui intervient seulement deux semaines après la profanation d'un cimetière juif du Bas-Rhin. L'adjoint au maire de la ville, Alain Fontanel, appelle à la mobilisation de toutes les forces possibles pour arrêter et condamner les coupables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.