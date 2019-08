Streaming : Jean-Jacques Goldman débarque sur Deezer et Spotify

Jean-Jacques Goldman a longtemps refusé de diffuser son répertoire sur les plateformes d'écoute en ligne. Pourtant, il a fini par céder et ses titres sont désormais accessibles en streaming, un modèle devenu incontournable. À la fois efficaces et simples d'utilisation, Deezer et Spotify ont cumulé plus de 33 milliards de titres écoutés, rien qu'au premier trimestre 2019. Pour l'artiste, c'est aussi un moyen de séduire les jeunes et de fidéliser ses fans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.