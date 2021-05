Street art : ces fresques qui embellissent les villes

Ce sont de grands tableaux offerts aux habitants des villes. Des fresques géantes fleurissent sur des buildings. Elles changent le visage des quartiers et font de la cité un nouveau musée. À Paris, dans le XIIIe arrondissement, l'artiste Wen2, breton, est en train de dessiner le phare Perdrix du Finistère sur un immeuble de la ville. Après avoir tracé l'esquisse à la craie et les volumes rouleaux de peinture, vient le moment des finitions. La bombe, c'est ce qui va donner du relief et des couleurs à l'ensemble pour être vu de loin et d'en bas. Si les silhouettes se multiplient sur les façades des quartiers, dans le XIIIe arrondissement, c'est grâce à Mehdi Ben Cheikh et aux artistes de sa galerie Itinerrance. Il y a dix ans, l'idée lui est venue de s'emparer du boulevard Vincent Auriol pour le transformer en galerie à ciel ouvert. Un projet gigantesque qui a de quoi donner le vertige. Pour son projet sans fin, Mehdi Ben Cheikh a su fédérer le maire de l'arrondissement, les bailleurs des immeubles et les habitants du quartier. Les HLM sont désormais devenues une attraction. Des tours opérateurs proposent des déambulations aux touristes et emploient des guides street comme Kasia Klone de "Art Tour". L'attrait pour le street art fait venir les visiteurs et l'engouement est planétaire. Belgique, Égypte, Pologne, Ukraine, Thaïlande... Des centaines d'artistes se lancent à l'assaut des immeubles. La suite dans le reportage ci-dessus.