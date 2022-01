Stromae : un retour attendu après sept ans d'absence

C'est dans l'un des shows américains les plus célèbres de la planète qu'il a annoncé son retour avec une hymne aux Invisibles, à tous ceux qui s'usent à force d'être en première ligne, "Santé". Lui l'a retrouvée. Avec son regard sur le monde, ses rythmes chaloupés, Stromae est de retour et a déjà été single d'or avec ce premier titre. Yannick et Enzo avaient 15 ans quand ils ont créé cette page Instagram consacrée à l'artiste belge d'origine rwandaise. Ils en ont 22 aujourd'hui et comptent avec eux 60 000 abonnés impatients. Il a connu sept ans d'absence après cinq ans de frénésie, une tournée mondiale de deux ans et un succès qui épuise jusqu'à l'abîme. Une pression qui brûle et qui consume et puis les effets rares et délétères d'un médicament contre le paludisme. C'était en 2015 après son concert à Kigali. Stromae avait rendu hommage à son père assassiné pendant le génocide rwandais, trop de fatigues, trop d'émotions. Trois dates de concert sont prévues en février et 60 000 places vendues en vingt minutes. Il participera aussi à des festivals cet été avant une tournée mondiale qui se terminera en France en 2023. Le maestro a envie de retrouver la scène. Et entre celui qui l'était et celui qu'il est devenu, il reste et il restera. TF1 | Reportage S. Pinatel