Stupéfiants au volant : plus de permis ?

Jusqu'à présent, toute personne conduisant sous stupéfiant ou alcool était sanctionnée d'un retrait de six points. Gérald Darmanin veut désormais retirer la totalité. Il s'agit de renforcer les sanctions au-dessus de 0,08 gramme par litre de sang, mais aussi renommer en homicide routier les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. Pour les associations de victimes, en effet, le terme actuel d'homicide involontaire est inaudible. Norbert Pirault, porte-parole de l'association "Victimes et citoyens", a passé trois ans à l'hôpital. "Une voiture, c'est une arme, c'est une arme létale, c'est une arme qui tue. Il faut le savoir. Il faut vraiment que les gens soient conscients quand ils ont bu, quand ils ont pris de la drogue, quand ils montent dans leurs voitures, ils peuvent tuer", alerte-t-il. Mais le plus important pour Me Vincent Julé-Parade n'est pas de requalifier les choses, mais d'appliquer la loi. Aux côtés des victimes qu'elle accompagne en justice, Maud Escriva, déléguée générale de l'association "Victimes et avenir", fait le même constat. "Dès lors qu'il n'y a pas cette intention de tuer, les peines restent minimes". C'est pour cela justement qu'elle plaide depuis cinq ans pour cet homicide routier et cette proposition de loi pour que cela ne soit plus considéré comme un accident involontaire. Pour Maux Escriva, "c'est de manière délibérée qu'une personne prend le volant après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants". La drogue, l'alcool, les grands excès de vitesse, autant de conduites dangereuses qui multiplient par deux le risque d'être responsable d'un accident mortel. TF1 | Reportage S. Pinatel, M. Belot, S. De Vaissière