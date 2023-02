Stupéfiants au volant, plus de permis ?

Le ministre de l'Intérieur veut augmenter les contrôles routiers, un million au lieu des 800 000 réalisés l'an dernier. Et pour cause, 16% des contrôles de l'usage de stupéfiants au volant se sont avérés positifs, contre 3% de ceux réalisés pour l'alcool. Et c'est l'autre décision de Gérald Darmanin, que toute personne conduisant sous stupéfiant se voit automatiquement retirer ses douze points. Alors qu'aujourd'hui, la perte du permis n'est automatique qu'en cas de récidive. "Ce que je souhaite faire, c'est la sécurité routière du bon sens. On arrête les retraits de points pour les petits excès de vitesse. En revanche, on prive de permis de conduire ceux qui conduisent sous stupéfiants et sous alcool", a-t-il exprimé. Gérald Darmanin dit par ailleurs travailler avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, pour renommer en "homicide routier" les accidents mortels dus à la drogue et à l'alcool. La prise de drogue est aujourd'hui passible d'une peine pouvant aller jusqu'à dix ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas d'accident mortel. Plus de 600 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants. TF1 | Reportage S. Pinatel, M. Belot