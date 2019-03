Le succès d'Ahmed Soultan traverse les frontières

Du haut de ses 39 ans, Ahmed Soultan est devenu une star de la pop dans les pays du Maghreb. Il a son propre style qu'il a créé lui-même : "l'afrobian", un mélange de soul et de musique africaine. Chaque jour, il ne cesse de conquérir de nouveaux territoires en Europe comme aux Etats-Unis. D'ailleurs, le célèbre magazine Forbes l'a classé parmi les personnalités africaines à suivre de près. Mais même avec son succès, cet ancien agriculteur du Maroc n'a pas oublié ses racines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/03/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.