Succès des chefs à domicile : le resto à la maison

Les cuisiniers ont essayé de s'adapter à la crise du coronavirus. Certains se sont convertis à la vente à emporter. D'autres ont développé leurs activités de chef à domicile. Elles sont particulièrement appréciées depuis le déconfinement. Des chefs ont doublé le nombre de leurs prestations par rapport à l'année dernière. Actuellement, les chefs à domicile peuvent aussi être virtuels. Grâce à leurs vidéos et leurs photos, ils vous accompagnent dans toutes les étapes pour réussir des recettes de chefs.