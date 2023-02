Succès du "Made in France" : indémodable canapé !

Près de 80 % des salons qui trônent dans vos salons viennent de l'étranger. Pour trouver l'un des rares fabricants français, il faut aller dans les contreforts du Jura, où depuis 160 ans, le canapé a pris des couleurs, mais presque pas une ride. Et à première vue, une usine de canapés ressemble à une fabrique de bonbons. Le secret est donc la mousse, mais également les machines, comme ce monstre à découper la guimauve, long de 25 mètres, ou ce robot qui matelasse tout seul. Quant aux ouvriers, ils collent, tapissent, traquent le moindre défaut qu'ils sont les seuls à dénicher. Et ils fabriquent un canapé chaque minute, comme le Togo, un best-seller, l'un des fauteuils les plus vendus dans le monde. Imaginé en 1973, il connaît encore du succès. Cela nous donne envie de visiter le grenier de la marque avec Antoine Roset, directeur général de "Ligne Roset" à Briord (Ain). "La crise sanitaire a fait que les gens passent beaucoup plus de temps dans leur intérieur. En deux ans, le groupe a une augmentation d'à peu près 60 % de volume de ses ventes", indique-t-il. Alors, il faut qu'il soit le plus douillet possible. C'est le travail des designers. Seul problème, en cas d'augmentation de la production, le recrutement est devenu mission impossible. L'entreprise a donc créé sa propre école. Trente salariés ont été formés en deux ans. Pour la plupart, il s'agit d'une reconversion. Un canapé sera vendu 2 500 euros en moyenne. Et même dans le haut de gamme, il y a aussi désormais de la seconde main. Rapportez votre vieux sofa, il sera retapissé. L'ancienne mousse sera réutilisée pour un nouveau modèle 40 % moins cher. TF1 | Reportage G. Charnay, B. Gereys, É. Nappi