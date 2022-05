Sucre blanc : comment s'en passer ?

Difficile de lui résister. Toujours là pour nous conforter, le sucre blanc fait partie de notre quotidien. Nous en consommons, en moyenne, seize morceaux par jour. Entraînant fatigue, obésité, diabète, par quoi le remplacer ? Nous avons de nombreux choix en rayon, mais comment les utiliser ? Dans notre yaourt, par exemple, le plus pratique est de mettre du sucre en liquide. Certes, cela a un goût différent, mais une solution intéressante car c’est moins sucré. Pour la même sensation sucrée, on en mange beaucoup moins. Pour remplacer 10 grammes de sucre blanc, il suffit de 7,5 grammes de sirop d’agave, 6,5 grammes de miel, ou seulement 5 grammes de sirop d’érable. Mais dans notre café, le sucre liquide, ce n’est pas l’idéal. D’autres produits nous promettent la texture et le goût du sucre et cela sans aucune calories, ou presque. Les édulcorants, des produits sans aspartame, mais sont-ils sans conséquences pour notre santé ? Pour nos gâteaux, il n’est pas question d’utiliser ces édulcorants artificiels. Une pâtisserie a trouvé une solution naturelle : le stévia et l’érythritol. Mais ces substituts n’ont pas les mêmes pouvoirs sucrants que les sucres raffinés. Il a fallu plus de six ans pour travailler la recette. Fini la culpabilité pour les plus gourmands car ces gâteaux sont 30% moins caloriques que des pâtisseries traditionnelles T F1 | Reportage C. Ebrel, A. Pocry, T. Rolnik