Sucre : un plaisir coupable ?

C'est une poudre blanche devenue presque une addiction pour d'autres. Le sucre a envahi notre quotidien et s'avère parfois difficile à reconnaitre. Notre consommation quotidienne est évaluée à quinze morceaux, alors que l'OMS recommande 5 morceaux par jour. Une quantité qui s'explique par la présence de sucre dans de nombreux produits industriels, même dans certains plats salés.